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القليوبية تسجل 66 حالة إصابة جديدة بكورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق بيانات مديرية الصحة، بجانب 16 حالة من خارج المحافظة.

وبحسب بيان مديرية الصحة فإن مركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة بالفيروس بـ24 حالة، ثم مركز طوخ بـ13 حالة، ثم كفر شكر بـ8 حالات، ثم الخانكة بـ6 حالات، ثم غرب وشرق شبرا بـ4 حالات لكل منهما، ثم قليوب بـ3 حالات، وقها وشبين القناطر بحالتين لكل منهما، بينما حققت العبور والقناطر صفر إصابة.

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بوابة الفجر القليوبية

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