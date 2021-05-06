Advertisements

وزيرة الصحة تنعى مدير عام خدمات نقل الدم القومية

الخميس 06/مايو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements

تنعى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ خلال مسيرته المهنية، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور.

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأشارت وزيرة الصحة السكان إلى أن الدكتور إيهاب سراج كان له إسهامات كبيرة وظهر ذلك جليًا في التطور التي شهدته خدمات نقل الدم، وقيادته الحكيمة لجميع بنوك الدم الإقليمية بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن إسهاماته في ميكنة بنوك الدم الإقليمية وربطها بالمركز القومي لنقل الدم.

ولفتت الوزيرة إلى دوره البارز في مواجهة الجائحة من خلال الإشراف على خدمات حقن بلازما المتعافين للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن مصر لن تنسى ما قدمه الفقيد من جهود مضنية لسرعة تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والعمل بكل إخلاص لإنجاز هذا المشروع الضخم في فترة وجيزة.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لجميع أبطال الملحمة الوطنية في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة وطنهم،مؤكدة أن التاريخ سيخلد أسمائهم بأحرف من نور.

أخبار تهمك

أجويرو يحسم وجهته المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ ساعة

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. 6 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن القمة

منذ ساعتين

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

أسباب تغيير موقف برشلونة من ضم لاوتارو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي