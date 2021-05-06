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الشهيد الــ(514).. "الأطباء" تنعي رئيس قسم الجراحة بمستشفي العامريه سابقا

الخميس 06/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عمر طه النجار، استشاري الجراحة ورئيس قسم الجراحة بمستشفي العامريه سابقا، والذي توفى في عزل العجمي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عمر طه النجار، الطبيب رقم الــ(514)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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