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قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

الخميس 06/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 667 لسنة 2021، بشأن اعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي منفعة عامة.

وينص قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مادته الأولى على اعتبار مشروع إنشاء كوبري كفر الدوار العلوي على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

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