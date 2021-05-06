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رئيس جامعة الأزهر ونائب الدراسات العليا يوزعان هدايا رمضانية لطلاب العلم
الخميس 06/مايو/2021 - 01:29 م
محمود الجلاد
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وزع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ الهدايا الرمضانية على طلاب العلم والفائزين في مسابقة القرآن الكريم بكلية الإعلام.
كما قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بتوزيع الهدايا على الطلاب الوافدين بمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وذلك ضمن الأنشطة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بتوزيع المستلزمات الغذائية على طلاب العلم بالتعاون مع جمعية MyFundAction الماليزية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ حيث تم توزيع وجبات غذائية جافة على الطلاب المصريين والوافدين؛ تحقيقًا للتكافل الاجتماعي، واحتفاء بشهر رمضان، وتكريمًا لتميزهم العلمي فقد تم تجهيز عدد من الشنط الغذائية مزودة بالمستلزمات الغذائية؛ بهدف إبراز قيم التكافل وتحقيق التعاون بين المسلمين.
وقام طلاب جمعية MyFundAction الماليزية بتكريم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ تقديرًا لجهودهم في إنجاح اليوم الخدمي في تشجيع طلاب العلم، وكذا تكريم السيد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبحضور الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر، وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشام علي، مقررة لجنة البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذ أحمد زكريا مدير إدارة الوافدين بالمنظمة.
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