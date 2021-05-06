رئيس جامعة الأزهر ونائب الدراسات العليا يوزعان هدايا رمضانية لطلاب العلم

وزع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ الهدايا الرمضانية على طلاب العلم والفائزين في مسابقة القرآن الكريم بكلية الإعلام.





كما قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بتوزيع الهدايا على الطلاب الوافدين بمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وذلك ضمن الأنشطة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بتوزيع المستلزمات الغذائية على طلاب العلم بالتعاون مع جمعية MyFundAction الماليزية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ حيث تم توزيع وجبات غذائية جافة على الطلاب المصريين والوافدين؛ تحقيقًا للتكافل الاجتماعي، واحتفاء بشهر رمضان، وتكريمًا لتميزهم العلمي فقد تم تجهيز عدد من الشنط الغذائية مزودة بالمستلزمات الغذائية؛ بهدف إبراز قيم التكافل وتحقيق التعاون بين المسلمين.



