صاروخ الصين.. قصة ليلة انتظر فيها العالم النهاية

سادت حالة من القلق والتوتر بين شعوب العالم، خوفًا من سقوط صاروخ أطلقته الصين وخرج عن نطاق السيطرة، على أحد الأماكن المأهولة بالسكان، مما يسفر عن كارثة بشرية.

إطلاق الصاروخ

وقد أطلقت الصين، يوم الخميس الماضي، صاروخًا يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، لكنه خرج عن نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض وتاه قبل أيام.

معلومات عن الصاروخ الصيني

- يزن الجسم الصاروخى 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما

- يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة

- بعد ما وضع حمولته في مدار الأرض خرج عن نطاق السيطرة

- يدور حاليًا في مدار الأرض

- غير معروف مكان سقوط حطامه

توقعات بسقوط حطام الصاروخ

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخي الصيني في وقت مبكر من يوم السبت القادم الموافق في الثامن من مايو.





وفي بيان للدفاع الأمريكي، أكدت فيه أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه.

ولفتت الدفاع الأمريكية، إلى أن الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء.

ليست أول مرة

وأفادت وكالة أسوشييتد برس، بسقوط صاروخ صيني آخر خارج نطاق السيطرة في المحيط الأطلسي قبالة غرب إفريقيا في مايو الماضي.

وانتهى الأمر بتحطم الصاروخ في السماء وتسبب في أضرار بعدد من المباني في ساحل العاج.