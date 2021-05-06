ساري يقترب من العودة للتدريب في البريميرليج

بات ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، قريبًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى.





وأوضحت تقارير صحفية أن ساري تلقى عرضين من الدوري الإنجليزي، من ناديي آرسنال وتوتنهام، وذلك بعد التجربة الناجحة مع تشيلسي في الموسم قبل الماضي.





ساري كان مرشحًا لتدريب روما، ولكن الأخير أعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بدءًا من الموسم المقبل.





وأشارت التقارير إلى أن توتنهام بدأت في التواصل مع ساري، بعد أن تمت إقالة مورينيو في شهر إبريل الماضي، وفي الوقت ذاته بدأ آرسنال في مفاوضاته معه، ليكون بديلًا لميكيل أرتيتا، الذي من المتوقع أن يغادر ملعب الإمارات، بنهاية هذا الموسم.





وأكدت التقارير أن المدرب الإيطالي يرتبط بعقد مع يوفنتوس، حتى يونيو 2022، وهذا يعني أنه إذا وافق على تدريب أي فريق آخر، سيحتاج إلى تحرير نفسه من البيانكونيري.