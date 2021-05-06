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تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الخميس 06/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين والتي تنطلق غدا الجمعة.

ويعتلي فريق فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 74 نقطة متفوقا على غريمه برشلونة بفارق الأهداف فقط.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني: 


1- أتلتيكو مدريد ــ 76 نقطة

2- ريال مدريد – 74 نقطة

3- برشلونة – 74 نقطة

4- إشبيلية – 70 نقطة

5- ريال سوسيداد – 53 نقطة

6- فياريال – 52 نقطة

7- ريال بيتيس _ 51 نقطة

8- أتلتيك بلباو – 45 نقطة

9- غرناطة ـــ 45 نقطة

10- سيلتا فيغو ـــ 44 نقطة

11- أوساسونا _ 40 نقطة

12- قادش ـــ 40 نقطة

13- ليفانتي ــ 38 نقطة

14- فالنسيا ـــ 36 نقطة

15- خيتافي – 34 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17- بلد الوليد _ 31نقطة

18- هويسكا – 30 نقطة

19- إلتشي – 30 نقطة

20- إيبار – 26 نقطة

إليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1 – ليونيل ميسي – 28 هدفًا.

2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.

3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.

4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.

5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق – 14 هدفًا

7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.

8- رافا مير – 12 هدفًا.

9 – ماركوس يورينتي – 12 هدفًا.

10 – كيكي – 12 هدفًا.

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