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تفاصيل جلسة موسيماني مع حسين الشحات

الخميس 06/مايو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعقد جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر قبل لقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري.

وطلب المدرب الجنوب إفريقي ومدير الكرة من الشحات التركيز في الفترة المقبلة وعدم الالتفات للانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الماضية بعد تراجع مستواه.

وأكد المدير الفني ومدير الكرة للشحات ثقة الجهاز الفني الكاملة فيه وفي قدراته وأنه واحدا من العناصر المهمة في الفريق الأحمر التي يعول عليها في تشكيلته.

وأبلغ موسيماني وعبد الحفيظ حسين الشحات بأن الجهاز الفني بالكامل يأمل في استعادة اللاعب لمستواه بداية من مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري وأنه قادرا على قيادة الفريق لعبور مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية على يد غزل المحلة بهدف دون رد.

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