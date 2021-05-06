كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة





يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل وكذلك لكتيبة فريق نادي سموحة قبل المواجهة التي تجمع بينهما الخميس لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المُنتظر ان يدفع الفرنسي من البداية بحارس المرمى محمد عواد في الوقت الذي ستشهد فيه التشكيلة الأساسية للقلعة البيضاء البدء بالتونسي سيف الدين الجزيري بدلًا من حميد أحداد في مركز قبل الهجوم.





يُذكر أن الزمالك كان قد تعادل في المواجهة الماضية مع فريق نادي بيراميدز بهدف لكلًا منهما وفي الجولة التي سبقتها سقط في فخ التعادل أيضاً أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.





ويطمح البيت الأبيض لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم خاصةً أنها البروفة الأخيرة قبل لقاء النادي الأهلي في الجولة القادمة.