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القليوبية تسجل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، 6 حالات وفيات إثر مضاعفات فيروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضية بـ5 مستشفيات.

وسجل مستشفى عزل مرضى كورونا بقها حالتي وفاة، بينما سجلت كل من حميات طوخ وناصر العام بشبرا وحميات بنها وقليوب التخصصي حالة وفاة لكل منهم، فيما لم تسجل 8 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا على مستوى المحافظة صفر وفيات.

وتبين أن المتوفين هم سيدتين، و4 رجال، وبلغت أعمارهم ما بين 42 عاما وحتى 95 عاما من مراكز طوخ وشبين القناطر وقليوب وشرق شبرا وبنها وقليوب.

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

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