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عاجل.. زيدان مهدد بالرحيل عن ريال مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

الخميس 06/مايو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شككت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في بقاء الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للملكي عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد فريق نادي تشيلسي.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن بقاء زيدان مع الريال بات محل شك عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا بالخسارة من البلوز تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء إيابًأ على ملعب ستامفورد بريدج.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن مستقبل زيزو بات مقلق بالنظر إلى النتائج التي حدثت في عام 2018 حينما قرر الرحيل على الرغم من التتويج بالمسابقة القارية على حساب الريدز.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن زيدان سيركز الآن على الفوز ببطولة الدوري الاسباني إذ ما يزال يتمتع الملكي بفرصة التتويج للموسم الثاني تواليًا وفي حالة فشل في ذلك سيرحل لا محالة.

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زيدان الريال الدورى الإسباني

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