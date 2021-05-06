كاف يعلن طاقم تحكيم مباراتي الأهلي أمام صن داونز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بذهاب واياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأسندت اللجنة، مباراة الذهاب في القاهره المقرر لها يوم 15 مايو على ملعب الأهلي والسلام، إلى ماجيت ندياي - الحاج مالك سامبا - جبريل كامارا - رابع: عيسى سي (السنغال)، ومراقب المباراة: الفاتح أبو بكر (السودان).





أما طاقم مباريات الإياب تم تعيين جاني سيكازوي (زامبيا) - جيرسون سانتوس (أنجولا) - ارسينيو شادريك (موزمبيق) - رابع: هيلدر مارتنز (أنجولا)، ومراقب: يوسف سليمان (أوغندا).





وتقام مباراة الإياب على ملعب لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا يوم السبت 22 مايو، في الثالثة عصرًا، بدوري الأبطال.



