Advertisements

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراتي الأهلي أمام صن داونز

الخميس 06/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بذهاب واياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسندت اللجنة، مباراة الذهاب في القاهره المقرر لها يوم 15 مايو على ملعب الأهلي والسلام، إلى ماجيت ندياي - الحاج مالك سامبا - جبريل كامارا - رابع: عيسى سي (السنغال)، ومراقب المباراة: الفاتح أبو بكر (السودان).

أما طاقم مباريات الإياب تم تعيين جاني سيكازوي (زامبيا) - جيرسون سانتوس (أنجولا) - ارسينيو شادريك (موزمبيق) - رابع: هيلدر مارتنز (أنجولا)، ومراقب: يوسف سليمان (أوغندا).

وتقام مباراة الإياب على ملعب لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا يوم السبت 22 مايو، في الثالثة عصرًا، بدوري الأبطال.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. 6 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن القمة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

أسباب تغيير موقف برشلونة من ضم لاوتارو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع حسين الشحات

منذ ثلث ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي