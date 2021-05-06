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اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

الخميس 06/مايو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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اجتمع صباح اليوم الخميس، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة وحضور صاحبي الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

شارك في اللقاء الآباء المطارنة، ممثلي الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية المختلفة. بدأ اليوم بصلاة الساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، وكذلك كلمات صاحبي الغبطة. وسيتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الرعوية في ظل الظروف الراهنة.

الجدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع النصف سنوي الدوري، والذي سينعقد حتى الثامن من الشهر الجاري.

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