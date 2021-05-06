كريم أدريانو: سعيد بردود الأفعال على دوري في "ملوك الجدعنة" وعمرو سعد ومصطفي شعبان اضافوا لي بشكل كبير (خاص)



وأعرب عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان عمرو سعد ومصطفب شعبان قائلا:" سعيد جدًا بكواليس التصوير، والفنان عمرو سعد ومصطفي شعبان كانوا متعاونين معنا بدرجة كبيرة، وأنه استفاد كثيرًا من الوقوف أمامهم".





وأشار إلى أنه تلقى ردود أفعال كثيرة منها اتصالات من العديد من النجوم الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالدور الذي قدمه، مُضيفًا:" الجمهور صدقني في دور الظابط وناس كتير قالولي افتكرناك ظابط بجد".





وواصل كلامه قائلاً:" منذ بروڤات للعمل والمخرج أحمد خالد يعطي المساحة للجميع في الاضافة للدور والشخصية ويهتم بالممثل كثيرًا وأتمني أن يكون هناك مخرجين مثله.



واختتم كلامه قائلا :" كان لي الشرف العمل مع الساحر محمود عبد العزيز في مسلسل" راس الغول"، وشرفت بالوقوف أمام القمر الساحرة يسرا بمسلسل " خيانه عهد " وأتمني العمل مع جميع الممثلين؛ لأن هناك نجوم حقيقين ومؤثرين علي الساحة الفنية .

يشارك الفنان كريم أدريانو في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " ملوك الجدعنه" بطوله عمرو سعد ، مصطفي شعبان ، تأليف عبير سليمان ،إخراج احمد خالد موسيوقال كريم أدريانو في تصريح خاص لـ" الفجر الفني ": أنه كان خائفًا من تقديم دور الرائد حازم؛ لأن الجمهور معتادًا علي ظهور شخصية ضباط الشرطه بمظهر وملامح محددة دائمًا، مضيفًا :"بالاتفاق مع المخرج أحمد خالد موسي حاولت تقديم الشخصية بشكل طبيعي وليس بالنمطي المتعارف عليه؛ لأن الرائد حازم عادل ، معندوش وسايط ، يسعى لحل المشكلة وليس تعيدها" .وأضاف : أنه تم ترشيحه للعمل من خلال المخرج أحمد خالد موسي الذي يحرص علي زيارة المعهد العالي للفنون المسرحية وحضور المهرجانات التي تقام فيها دائمًا؛ لاستخراج أكبر قدر من المواهب الشابة ودائمًا يكون مؤمن بهم وبعمله على المستوي الإنساني والفني .