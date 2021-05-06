أوكرانيا تؤكد زيادة الدعم العسكري والمالي الأمريكي لمواجهة روسيا

أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، زيادة الدعم العسكري والمالي الأمريكي في مواجهة الضغوط الروسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد في وقت سابق الدعم الأمريكي "لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا: "نتوقع أي شيء من القيادة الروسية"، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد سيناريو عدوان روسيا، في ظل التوتر المتصاعد مع موسكو.

وقد طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، من أوروبا دعما أكبر لبلاده في مواجهة روسيا، بما في ذلك السماح لها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.