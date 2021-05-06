تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين والتي تنطلق يوم السبت المقبل.

ويعتلي فريق انتر ميلان صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الايطالي الممتاز برصيد 82 نقطة وحسم لقب البطولة بشكل رسمي، بينما يحتل فريق أتالانتا المركز الثاني برصيد 69 نقطة متفوقا على فريق يوفنتوس بفارق الأهداف.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:





1 – إنتر ميلان 82 نقطة.





2 – أتالانتا 69 نقطة.





3 – يوفنتوس 69 نقطة





4 – ميلان 69 نقطة.





5 – نابولي 67 نقطة.





6– لاتسيو 64 نقطة.





7- روما 55 نقطة.





8 – ساسولو 53 نقطة.





9 – سامبدوريا 45 نقطة.





10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.





11 – أودينيزي 39 نقطة.





12 – بولونيا 39 نقطة.





13 – جنوى 36 نقطة.





14 – فيورنتينا 35 نقطة.





15 – تورينو 34 نقاط.





16 – سبيزيا 34 نقطة.





17 – كالياري 32 نقاط.





18 – بينفينتو 31 نقطة.





19 – بارما 20 نقاط.





20 – كروتوني 18 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين:





كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 27 هدفا

روميلو لوكاكو – إنتر ميلان – 21 هدفا

لويس مورييل - أتالانتا – 19 هدفا

سيمون نوانكو – كروتوني – 19 هدفا

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 19 هدفا



