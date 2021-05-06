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محافظ شمال سيناء: 1040 مواطنا تلقوا لقاح كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، الخميس، أنه تم الانتهاء من تطعيم 1040 مواطنا، بينهم 360 حصلوا على الجرعتين، ويواصل مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام تقديم خدماته للمواطنين بالتزامن مع حملات توعية تنفذها مديرية الصحة بعموم أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ شمال سيناء، إن رصيد المحافظة من التطعيمات 900 جرعة، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت الأسبوع الماضي زيادة في أعداد المصابين في الفئة العمرية من 45 إلى 50 سنة.

ودع محافظ شمال سيناء المواطنين للتسجيل للحصول علي تطعيم كورونا لتقليل خطر الإصابة بكورونا.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن المحافظة تطبق بصرامة الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء وتشمل اغلاق الشواطئ وحظر إقامة الاحتفالات أو تجمعات طوال فترة الأسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تعميم كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا على مجالس المدن والجهات المعنية وسيتم التعامل بكل حسم المخالفين.

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