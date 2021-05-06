"بيخزنها في منزله".. اعترافات عاطل لإتجاره في مخدر الموت بالجيزة

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيروين بالجيزة، حيث اعترف بإتجاره في المخدرات وضبط بحوزته على حوالي ١٠٠ جرام



وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري مخدر الهيروين من أحد التجار، لبيعها لزبائنه في المنطقة، ولجأ لتجارة المخدرات، بسبب ظروف المعيشة، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الهيروين.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



