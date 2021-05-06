«هندسة المطرية» بحلوان تنظم مسابقة Triple S



تنظم كلية هندسة المطرية جامعة حلوان على التوالى برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، والاستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، أكبر مسابقة علمية هندسية بعنوان:

Triple S (Structure Student Show) وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بدعم الابتكارات والابداعات.





أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على دعم وتشجيع الطلاب للابتكار والإبداع بما يؤدى إلى اقبالهم على تنظيم المسابقات التى تضم ابداعاتهم، وحثهم على المشاركة بها فى المسابقات الدولية مضيفًا إن جامعة حلوان تحرص على اتاحة الفرص أمام طلابها للإبداع والإبتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى دعمه للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والابتكار.



كما أفاد الاستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع أن فكرة المسابقة تدور حول فكرة لمشروع يمكن تنفيذها لحل مشكلة تواجه المجتمع أو تضيف جديدا لتطوير مشروع موجود وقائم في الحقيقة لحل مشكلة سواء كانت المشكلة طبيعية أو بسبب البشر وعمل مجسم مصغر للفكرة، وكيفية تنفيذها، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى التنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقع وتطبيق المواد التى يتم دراستها مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفاءة للوصول لأعلى مستوى علمى وعملى.



هذا وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها وتدعم الابتكار لدى طلاب الكلية وتربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع مطور دائمًا.



جدير بالذكر أن مسابقة Triple S هي أحد الأنشطة الطلابية التي تساهم في تحسين جودة التعليم وكفاءة البحث العلمي وتقوية فكرة العمل الجماعي لدى الطلاب ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي أستاذ التحليل الإنشائى بالكلية.



وتتضمن المسابقة أقسام مختلفة وهم: مبنى مقاوم للزلازل، مسابقة الاسباجتي، مسابقة Earthquake، مسابقة EPD هي محاكاة لتصميم وتنفيذ منشاء عسكري مضاد للصواريخ والضربات الجوية، وLandscape design

وهي مسابقة لقسم عمارة بمختلف الفرق.



وللمشاركة بالمسابقة من خلال التسجيل على هذا الرابط



https:docs.google.comformsd11Ewds29BJYxGvfRprVp5oPpQN59Vnw01HeEKTFkD0iwedit







