‎نقيب المحامين يعين مديرًا تنفيذًيا للشئون القانونية بالنقابة العامة





أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتعيين الأستاذ أحمد حامد عبده مديرًا تنفيذيًا مفوضًا من النقيب شخصيًا، لضبط سير العمل بالشئون القانونية.



وأكد علي أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى سير العمل السىء فى الشئون القانونية بالنقابة العامة، قررنا تعين الأستاذ أحمد حامد عبده مدير تنفيذيًا مفوضًا من النقيب شخصيًا فى ضبط سير العمل بالشئون القانونية.



علي أن يتابع ما يصدر من النقيب من قرارات، ومتابعة استكمال كافة الملفات لتكون مطابقة مطابقة تامه للموجود أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، وتسديد القرارات على كل منها أولًا بأول، ومراجعة وتنفيذ إستيفاء الطلبات فى كل من هذه الملفات قبل الجلسة التالية بوقت كاف، وعرضها بنفسه على الأستاذ النقيب، وعلى وجه العموم ضبط العمل بالإدارة، وعمل يومية حضور جلسات، ودفتر خاص يدون فيه هذه اليوميات، ومن حضر.



وأشار إلي تعيين أحمد حامد عبده بتفويض مباشر من النقيب ولا يتلقى الأوامر إلاَّ منه شخصيًا، علي أن يقوم سيادته بكتابة تقرير بكل ما عساه يستجد أو يحدث من أمور هامة تستوجب تدخل النقيب، ويعرض التقرير عليه أولًا بأول، بالأضافة إلي مراعاة عرض القضايا الهامة بمذكراتها على النقيب قبل جلسة كل منها بثلاثة أيام على الأقل.



