'الصحفيين': لا توجد أزمة مالية.. وبدل التدريب للزملاء الجدد خلال أيام

نفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، وجود أي أزمات مالية داخل النقابة، مؤكدًا أن كل الحديث عن هذا الشأن غير صحيح، وأن الأمور المالية داخل النقابة مستقرة تمامًا، ولن تتأثر أبدًا الخدمات النقابية.





وقال "شبامة" في بيان له، إن خدمات القروض والإعانات وغيرها ستسير بشكلها الطبيعي بداية من الأسبوع المقبل، وإن صرف المعاشات يتم في مواعيده، وأمواله متوفرة لشهرين قادمين، مؤكدًا وجود فائض أكثر من مليون جنيه، إذا سارت المصروفات بشكلها الطبيعي بالأشهر الثلاثة المقبلة.





وأكد "شبانة" انتعاش خزينة النقابة بمبلغ ١٥ مليون جنيه، وفق الدعم المتفق عليه مع وزارة المالية، من خلال نقيب الصحفيين ضياء رشوان.





ووجه "شبانة" رسالة اطمئنان لكل الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، قائلًا: "إن الخدمات النقابية مستمرة، والقروض والإعانات مستمرة، وكذلك يسير مشروع العلاج على أتلى مستوى وفق الخطة الموضوعة له، والعمل بالواجهة الرئيسية لمبنى النقابة يسير على قدم وساق، بعد الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الأوقاف ،المُكلفين بمشروع تطوير واجهات المبنى الأربع".





ولفت سكرتير عام النقابة إلى أنه سيعرض على المجلس كل شىء بالجلسة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حسين الزناتي أمين الصندوق.





وفيما يخص أزمة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء العاملين بمجلة الإذاعة والتلفزيون، شدد "شبانة" على اقترابها من الحل النهائي، بعد التواصل الإيجابى الذي تم بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان وبين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومع كل من: كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



