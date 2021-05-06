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ننشر موعد إعلان نتيجة الصفين أولى وثانية الثانوي.. والوزير: "هتكون ورقية بالمدارس"
الخميس 06/مايو/2021 - 01:54 م
ريما خليفة
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انتهت ٩٠٪ من مديريات التربية والتعليم على مستوي جمهورية مصر العربية من مراجعة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، ومن المقرر إعلان النتيجة يومي السبت أو الأحد المقبلين.
وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي: "هذه امتحانات على مستوى الإدارات وكل إدارة تحدد موعد اعلان النتيجة وليس الوزارة".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تصريحات سابقة له: "الامتحانات سوف يتم تصحيحها في الإدارات والنتيجة بدرجات عادية في الإدارة المدرسية ولن تتدخل الوزارة في هذا مثل كل سنوات النقل".
وحول كون النتيجة إلكترونية من عدمها قال الوزير: "النتيجة ليست الكترونية هذا العام نظرا لطبيعتها على مستوى ٢٧٠ إدارة تعليمية، وبالتالي لم تكن امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية".
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