ننشر موعد إعلان نتيجة الصفين أولى وثانية الثانوي.. والوزير: "هتكون ورقية بالمدارس"

انتهت ٩٠٪؜ من مديريات التربية والتعليم على مستوي جمهورية مصر العربية من مراجعة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، ومن المقرر إعلان النتيجة يومي السبت أو الأحد المقبلين.





وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي: "هذه امتحانات على مستوى الإدارات وكل إدارة تحدد موعد اعلان النتيجة وليس الوزارة".





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تصريحات سابقة له: "الامتحانات سوف يتم تصحيحها في الإدارات والنتيجة بدرجات عادية في الإدارة المدرسية ولن تتدخل الوزارة في هذا مثل كل سنوات النقل".



