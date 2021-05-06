وكالة الأنباء القطرية: أوامر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا وكالة الأنباء القطرية، بصدور أوامر عاجلة بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي والتحقيق معه بقضايا إضرار بالمال العام.

وفقًا لوكالة "قنا"، أمر ‏النائب العام القطري، بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

كما أمر النائب العام القطري، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.