Advertisements

وكالة الأنباء القطرية: أوامر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي

الخميس 06/مايو/2021 - 01:55 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا وكالة الأنباء القطرية، بصدور أوامر عاجلة بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي والتحقيق معه بقضايا إضرار بالمال العام.

 

وفقًا لوكالة "قنا"، أمر ‏النائب العام القطري، بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

 

 كما أمر النائب العام القطري، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية علي شريف العمادي وزير المالية القطري وزير المالية قطر علي شريف العمادي أوامر عاجلة

أخبار تهمك

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ أقل من ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع حسين الشحات

منذ أقل من ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراتي الأهلي أمام صن داونز

منذ 43 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. 6 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن القمة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الزمالك يقترب من الرحيل.. والأهلي يترقب

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير المالية القطري: ملتزمون بالاستثمار في بريطانيا

النائب العام الليبي يأمر بالقبض على رئيس حزب "الوطن"

أحمد موسى: "وزير المالية القطري ضبط متلبسا في ورشة البحرين"

البذخ القطري على مونديال 2022 يعطل المشاريع الحيوية والبنية التحتية في الدوحة

قطر تعرض الأموال على وكالات التصنيف العالمية لإصدار تقارير مغلوطة

سياسي يمني: قطر تستهدف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي