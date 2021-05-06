الشهيد الـ515.. "الأطباء" تنعى الشهيد الدكتور اللواء محمد محمود عبدالمنعم

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور اللواء محمد محمود عبد المنعم، استشاري الأشعة التشخيصية والذي توفي بالمستشفى العسكري العام بالإسكندرية.





وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور اللواء محمد محمود عبد المنعم، الطبيب رقم الــ(515)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



