بالأرقام.. ماذا قدم حسام حسن "المدرب" أمام الأهلي قبل صدام اللية؟

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، خلف فريق الزمالك متصدر الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 29 نقطة.





ويتطلع الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو صدارة الترتيب، بينما يبحث حسام حسن عن قيادة فريقه الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة ايجابية لدخول المربع الذهبي في البطولة.





تاريخ مواجهات حسام حسن ضد الأهلي





حسام حسن منذ اتجاهه للعمل في مجال التدريب بكرة القدم، التقى مع النادي الأهلي في 26 مواجهة رسمية سابقة، حقق 5 انتصارات خلال مواجهاته السابقة ضد الأهلي بينما خسر 15 مباراة، وتعادل في 6 مباريات.





سجل لاعبو الأندية التي دربها حسام حسن 31 هدفًا في الشباك الحمراء، مقابل 45 هدفًا للأهلي.



