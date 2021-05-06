يطبق اليوم.. تفاصيل قرار غلق المحال والمولات بسبب كورونا

في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا، أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددًا من القرارات التي ستفعل مساء اليوم، غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المحال والمولات.





١. أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، عددًا من القرارات سيتم تطليقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو.





٢. غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





٣. يبدأ القرار تنفيذه من الساعة التاسعة مساء اليوم ويستمر لمدة أسبوعين وحتى يوم 21 مايو 2021 باستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات وكذلك خدمة التوصيل للمنازل بالمطاعم.





٤. غلق جميع الشـواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.





٥. حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.





٦. إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.





٧. الالتزام بكافة القرارات الصادرة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.





وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



