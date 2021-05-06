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محمد نبيل: سعيد بردود الأفعال على دوري في "حرب أهلية" وانتظروني في "عمار"

الخميس 06/مايو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عبر الفنان الشاب محمد نبيل، عن سعادته بردود فعل الجمهور على دوره في مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا .

وقال إنه تعلم من النجمة يسرا الالتزام؛ لأنها تتعامل بجدية وانضباط في مواعيدها في العمل، بالإضافة إلى أنه أستعد بشكل كبير لشخصيته ف حرب أهلية؛ لأنها ليست شبيهه لشخصيته فى الحقيقة.

وأضاف أنه فى انتظار عرض فيلم عمار الذى يشارك فيه، حيث أنه يجسد خلاله شخصية فنان يقوم بلبسه جن داخل اللوكيشن و يتم قتله من خلال تطور الأحداث
.
وكان من المفترض أن يظهر بمظهر غير تقليدى وهو شاب بشعر ذات اللون الرمادي واللحيةالتركي .
و الفيلم من نوعية الرعب التشويقى .

وصرح أن دوره ف عمار أول تجرية سينمائية مميزة.

جدير بالذكر أن فيلم " عمار " حصل على جائزة فى مهرجان القاهرة السينمائي وسيطرح قريباً في دور العرض السينمائي .

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