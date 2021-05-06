الجهاز الطبي بالأهلي يطلب عدم الاستعجال بالدفع بالثنائي العائد من الاصابة

طلب الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة أحمد أبو عبلة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعدم الاستعجال بالدفع بالثنائي بدر بانون وأيمن أشرف في مباراة الفريق اليوم أمام نظيره الاتحاد السكندري.









وعاد بدر بانون وأيمن أشرف للتواجد في قائمة الأهلي في لقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري بعد غياب حيث عانى المدافع المغربي من الإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة سموحة، فيما يغيب أيمن منذ مباراة إنبي بسبب إصابته بخشونة في الركبة.





وحذر الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني من الاستعجال في الدفع بالثنائي في لقاء اليوم أمام الاتحاد السكندري خاصة وأنهما عائدين من الإصابة.





وأخطر أبو عبلة موسيماني عدم الاعتماد على الثنائي في مباراة اليوم إلا حال تعرض أحد المدافعين للإصابة حنتى لا يخسر جهودهما في مباراة الزمالك المقبلة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية على يد غزل المحلة بهدف دون رد.