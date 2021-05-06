قناة مفتوحة تنقل مباراة أرسنال ضد فياريال في الدوري الأوروبي





تقام اليوم الخميس مواجهة أرسنال ضد فياريال والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الاوروبي.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت في إسبانيا قد إنتهت بفوز فياريال بهدفين مقابل هدف واحد ويسعى رفقاء النني لتحويل خسارتهم إلى فوز والعبور للمباراة النهائية.





تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها محمد بركات في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة أيضاً عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.



