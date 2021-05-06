الخارجية السودانية: الاتهامات الإثيوبية سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إن الاتهامات الإثيوبية سعيًا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية.

وأضاف الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نأسف لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي الذي اتهم فيها الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في إقليم تيجراي".