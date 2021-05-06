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"الفتوى" تفرض أداء الإيجار لمصنع تدوير في فترة حظر المواطنين بسبب كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إعفاء مستأجر مصنع تدوير المخلفات بناحية تونا الجبل من أداء القيمة الإيجارية لمدة شهرين ولحين عودة أوضاع البلاد إلى طبيعتها من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثبت أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مصنع تدوير القمامة (تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة غرب تونا الجبل بمدينة ملوي) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، لأحد المواطنين بقيمة إيجارية شهرية (45200) جنيه، تنتهى في ديسمبر ٢٠٢٠ قابل للتجديد لمدة بحد أقصى عامين، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فقد صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين.

ولما كان مصنع تدوير القمامة- لا يعد من بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء المتعاقد من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

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