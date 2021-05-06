"اتصالات الشيوخ" تطالب وزارة النقل بتسهيل إجراءات حجز قطارات عيد الفطر إلكترونيًا

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، وزارة النقل بحل إشكاليات الحجز الإليكتروني لتذاكر القطارات، وخصوصًا في فترة الأعياد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأزمات التي تواجه المواطنين في عمليات الحجز.





وأشار "توفيق" إلى أن الإشكالية تتمثل في عدم إتاحة الحجز على جميع الرحلات وهو ما يتسبب في معاناة الأهالي، وهو ما قد يدفعهم للتوجه إلى الحجز من خلال المحطات، موضحًا أن التوسع في إتاحة الحجز الإليكتروني يمنع التزاحم أمام المحطات مما يجنب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، فضلا عن أنه يمنع السوق السوداء في المتاجرة أثناء فترات الأعياد.



