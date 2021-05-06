الرئيس اللبناني لوزير الخارجية الفرنسي: هناك "أولوية قصوى" لتشكيل حكومة جديدة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن هناك "أولوية قصوى" لتشكيل حكومة جديدة

وطلب الرئيس اللبناني، من لودريان مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة من لبنان إلى الخارج.

وقال ميشال عون، إن تحقيق الإصلاحات أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية.

وأضاف عون، أن تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية أمر أساسي للنهوض بلبنان.

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.