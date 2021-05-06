قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

أعلنت شركة المترو، اليوم الخميس، عن الدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية لامتصاص واستيعاب زحام المحطة ضمن إجراءات محاولة مواجهة فيروس كورونا.





وشددت، بعد قرارات الحكومة الأخيرة، على منع دخول المحطات بدون ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا، مع توقيع غرامات فورية على المخالفين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.



