Advertisements
قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات
الخميس 06/مايو/2021 - 02:37 م
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت شركة المترو، اليوم الخميس، عن الدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية لامتصاص واستيعاب زحام المحطة ضمن إجراءات محاولة مواجهة فيروس كورونا.
وشددت، بعد قرارات الحكومة الأخيرة، على منع دخول المحطات بدون ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا، مع توقيع غرامات فورية على المخالفين تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.
ووفرت شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements