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وفد من الأعلى للجامعات والاتصالات يزور جامعة الإسكندرية (صور)

الخميس 06/مايو/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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زار وفد مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، اليوم الخميس، جامعة الإسكندرية، لتقييم قدرات الجامعة على التحول الرقمي.

كان في استقبال الوفد الذي تستمر زيارته 3 أيام كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات ومديرو تكنولوجيا المعلومات ووحدة ضمان الجودة ومركز القياس والتقويم والمكتبة الرقمية.


وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء بأعضاء اللجنة إلى ضرورة التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالميًا لوضع جامعة الإسكندرية في مكانتها التي تستحقها على الصعيد الدولي.

وقال قنصوه، أنه سيجري وضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمي والإداري باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعي بشتى جوانبه.واستعرض رئيس جامعة الإسكندرية أهم الخطوات التي تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات لتطوير البيئة التكنولوجية داخل الحرم الجامعي.
وفد من الأعلى للجامعات والاتصالات يزور جامعة الإسكندرية (صور)
وفد من الأعلى للجامعات والاتصالات يزور جامعة الإسكندرية (صور)
وفد من الأعلى للجامعات والاتصالات يزور جامعة الإسكندرية (صور)
وفد من الأعلى للجامعات والاتصالات يزور جامعة الإسكندرية (صور)

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