غلوش يشيد بـ"محمد رمضان": ذكاء منه إقناع أحمد سعد في الظهور مع سمية الخشاب

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غلوش يشيد بـ"محمد رمضان": ذكاء منه إقناع أحمد سعد في الظهور مع سمية الخشاب
الخميس 06/مايو/2021 - 02:39 م
يارا أحمد
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حل الكاتب والناقد عبدالله غلوش، ضيفاً على برنامج "كأس إنرجي للدراما"، على راديو إينرجي، 92.1 للتعليق على نسب تصويت الجمهور للمسلسلات الرمضانية المختلف.
وقال غلوش في تصريحاته: "أن مسلسل بين السما والأرض من المسلسلات الجيدة التي تم تقديمها خلال هذا الموسم"، وعن مسلسل "قصر النيل"، قال: " المشكلة في المسلسل أن هناك تصاعد في الأحداث بشكل كبير يحدث في حلقة واحدة، بينما ظل المسلسل 3 حلقات بدون أي تطور، ولكنه مسلسل راقي، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، قدم عمل هائل في كافة تفاصيله، ولكن أعتقد أن تقديم 15 حلقة منه فقط كان سيكون أفضل، كما إنه كان لا يحتاج زحمة السباق الرمضاني".
وبالحديث عن مسلسل "ضد الكسر".
قال غلوش: " أشعر بالإحباط من المسلسل على الرغم من بعد الأدوار الجيدة ولكن إيقاع المسلسل أمر يشعر بالضيق"، وعن مسلسل "القاهرة كابول"، قال: " المسلسل في بدايته كانت جيدة و كانت حديث مصر والسوشيال ميديا، ولكن المسلسل فيما بعد أصبحت حلقاته تشبه بعضها البعض".
وعن مسلسل "نسل الأغراب"، قال: "المسلسل في النصف الثاني من عرضع أصبح هناك تطور ملحوظ، كما أن أمير كرارة قدم أفضل أدواره بعد كلبش والأختيار".
وبالانتقال للحديث عن مسلسل "موسى"، قال: "المسلسل أصبح به أحداث جديدة ومتطورة وهناك نجوم قدموا ادوار جيدة مثل هبة مجدي وصبري فواز"، وقال غلوش: "ذكاء من الفنان محمد رمضان قدرته على إقناع أحمد سعد في الظهور داخل العمل وخاصة خلال مشهد زفافه على حلاوتهم الدور الذي تقدمه سمية الخشاب طليقة سعد السابقة".
وعن مسلسل "اللي ملوش كبير"، قال: " ياسمين عبد العزيز عاملة دور حلو جدا وبجانب ذلك لا يمكن إخفاء إعجابي بشخصية الخديوي الذي يقدمها أحمد العوضي خاصة إنه اشتغل كويس على تسويق الشخصية بشكل جيد".
وأشاد الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وقال: " مسلسل النمر مفيهوش فذلكة كتير.. شايفه من المسلسلات الحلوة والدويتو بين بيومي فؤاد ومحمد رياض عاجبني جدا.. وهنا الزاهد في تطور دايماً".
وبالحديث عن مسلسل "كوفيد "25 للفنان يوسف الشريف، قال: " يوسف الشريف شاطر وبيقدر يقدم أعمال تعجب جمهوره كوفيد 25 مسلي وإيقاعه سريع ومش فارق معايا الكلام عن إنه ممكن يكون متاخد عن عمل أجنبي".
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