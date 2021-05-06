غلوش يشيد بـ"محمد رمضان": ذكاء منه إقناع أحمد سعد في الظهور مع سمية الخشاب







حل الكاتب والناقد عبدالله غلوش، ضيفاً على برنامج "كأس إنرجي للدراما"، على راديو إينرجي، 92.1 للتعليق على نسب تصويت الجمهور للمسلسلات الرمضانية المختلف.





وقال غلوش في تصريحاته: "أن مسلسل بين السما والأرض من المسلسلات الجيدة التي تم تقديمها خلال هذا الموسم"، وعن مسلسل "قصر النيل"، قال: " المشكلة في المسلسل أن هناك تصاعد في الأحداث بشكل كبير يحدث في حلقة واحدة، بينما ظل المسلسل 3 حلقات بدون أي تطور، ولكنه مسلسل راقي، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، قدم عمل هائل في كافة تفاصيله، ولكن أعتقد أن تقديم 15 حلقة منه فقط كان سيكون أفضل، كما إنه كان لا يحتاج زحمة السباق الرمضاني".

وبالحديث عن مسلسل "ضد الكسر".



قال غلوش: " أشعر بالإحباط من المسلسل على الرغم من بعد الأدوار الجيدة ولكن إيقاع المسلسل أمر يشعر بالضيق"، وعن مسلسل "القاهرة كابول"، قال: " المسلسل في بدايته كانت جيدة و كانت حديث مصر والسوشيال ميديا، ولكن المسلسل فيما بعد أصبحت حلقاته تشبه بعضها البعض".



وعن مسلسل "نسل الأغراب"، قال: "المسلسل في النصف الثاني من عرضع أصبح هناك تطور ملحوظ، كما أن أمير كرارة قدم أفضل أدواره بعد كلبش والأختيار".

وبالانتقال للحديث عن مسلسل "موسى"، قال: "المسلسل أصبح به أحداث جديدة ومتطورة وهناك نجوم قدموا ادوار جيدة مثل هبة مجدي وصبري فواز"، وقال غلوش: "ذكاء من الفنان محمد رمضان قدرته على إقناع أحمد سعد في الظهور داخل العمل وخاصة خلال مشهد زفافه على حلاوتهم الدور الذي تقدمه سمية الخشاب طليقة سعد السابقة".



وعن مسلسل "اللي ملوش كبير"، قال: " ياسمين عبد العزيز عاملة دور حلو جدا وبجانب ذلك لا يمكن إخفاء إعجابي بشخصية الخديوي الذي يقدمها أحمد العوضي خاصة إنه اشتغل كويس على تسويق الشخصية بشكل جيد".

وأشاد الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وقال: " مسلسل النمر مفيهوش فذلكة كتير.. شايفه من المسلسلات الحلوة والدويتو بين بيومي فؤاد ومحمد رياض عاجبني جدا.. وهنا الزاهد في تطور دايماً".

وبالحديث عن مسلسل "كوفيد "25 للفنان يوسف الشريف، قال: " يوسف الشريف شاطر وبيقدر يقدم أعمال تعجب جمهوره كوفيد 25 مسلي وإيقاعه سريع ومش فارق معايا الكلام عن إنه ممكن يكون متاخد عن عمل أجنبي".