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تشميع وإغلاق 3 قاعات أفراح مخالفين للإجراءات الاحترازية بمدينة قنا

الخميس 06/مايو/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أغلقت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا 3 قاعات أفراح قد حرر محاضر لهم، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم غلق باقي القاعات المخالفة لاحقًا

وبحضور الأستاذ خالد عبدالشافي، نائب ثاني مجلس مدينة قنا، والمهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، والأستاذ مبارك عبدالعاطي شئون قانونية، الأستاذ علاء محمد مدير إدارة الأزمات، والأستاذ سعد سيد مدير المتابعة بالوحدة، والنقيب أمير عمارة شرطة المرافق

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 2020، وقرار السيد الوزير المحافظ رقم 260 2020 بشأن إصدار قرار غلق للمخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالمخالفة للقانون والمخالفين للقانون.

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