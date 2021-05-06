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بيان مهم من "الأوقاف" للعاملين بالوزارة بسبب كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت وزارة الأوقاف، إنه في ضوء ما تقتضيه المصلحة الشرعية المعتبرة والمصلحة الوطنية المعتبرة والمصلحة الصحية المعتبرة، فإننا نؤكد على أهمية الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لكل تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وعلى الأخص عدم السماح بإقامة التهجد أو الاعتكاف في أي من المساجد في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة: إذا كنا نقول للناس من كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحافظ على بقائها مفتوحة بالالتزام بالتعليمات، فإن هذا واجبنا الذي نتفانى في تنفيذه عقيدة ووطنية معا.

وطالبت الجميع بأهمية المحافظة على أنفسنا بالالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي سواء كنا داخل المسجد أم خارجه، وهذا هو التطبيق العملي لفهم صحيح الدين.

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