عاجل.. الرقابة المالية تقرر مد مهلة تقديم الشركات المدرجة بالبورصة قوائمها المالية عن الربع الأول

اتساقا مع الإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021.

وقد وجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 67 لسنة 2021 والصارد في 6 مايو 2021 بشأن مدّ المهلة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.