Advertisements

عاجل.. الرقابة المالية تقرر مد مهلة تقديم الشركات المدرجة بالبورصة قوائمها المالية عن الربع الأول

الخميس 06/مايو/2021 - 02:39 م
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
أحمد الشيخ
Advertisements

اتساقا مع الإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، فقد أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021.

 

وقد وجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 67 لسنة 2021 والصارد في 6 مايو 2021 بشأن مدّ المهلة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الرقابة المالية مد مهلة تقديم القوائم المالية الرقابة المالية

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ 18 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ 41 دقيقة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الجهاز الطبي بالأهلي يطلب عدم الاستعجال بالدفع بالثنائي العائد من الاصابة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الرقابة المالية : منح مهلة ستة أشهر أخيرة لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل

الرقابة المالية تطالب الشركات بإعداد نظام إلكتروني للتصويت عن بعد

محمد عمران: مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة

جواز تلقي أوامر عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية بالوسائل الإلكترونية

الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة

"الرقابة المالية" تساهم بـ250 مليون جنيه للحد من تداعيات فيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:37 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي