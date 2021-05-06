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الليلة..نهلة سلامة ضيفة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي

الخميس 06/مايو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحل الفنانة نهلة سلامة اليوم ضيفة في برنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي، ويُذاع اللقاء على قناة "القاهرة والناس". 

ومن المقرر أن تتضمن حلقة اليوم العديد من الأسئلة الجريئة التي توجهها إليها المخرجة إيناس الدغيدي،
منها:"كم مرة طُلقت نهلة سلامة بسبب خيانتها، وهل تبرأ ابنك منك بعد صورتك بالفستان المثير في مهرجان القاهرة السينمائي". 

ويُذاع البرنامج على شاشة قناة "القاهرة والناس"بعد آذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.








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