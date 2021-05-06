شب منذ قليل، حريق هائل بسوق ملابس بموقف أحمد حلمي بمحافظة القاهرة، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين، بالتزامن مع محاولات سيارات الإطفاء السيطرة على النيران.





ويحاول رجال الحماية المدنية إخماد الحريق تماما وإجلاء المارة، قبل أن تمتد النيران.





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