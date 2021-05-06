Advertisements
حريق هائل بسوق ملابس بموقف أحمد حلمي
الخميس 06/مايو/2021 - 02:45 م
داليا عادل
Advertisements
شب منذ قليل، حريق هائل بسوق ملابس بموقف أحمد حلمي بمحافظة القاهرة، وسط حالة من الذعر في صفوف المواطنين، بالتزامن مع محاولات سيارات الإطفاء السيطرة على النيران.
ويحاول رجال الحماية المدنية إخماد الحريق تماما وإجلاء المارة، قبل أن تمتد النيران.
اقرأ أيضا.. تفاصيل مشاجرة دامية بين طالبتين بمدرسة بالمعادي
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على طالبتين شوهتا أجساد بعضهما بالأسلحة البيضاء وأصابتا مدرسا داخل مدرسة بمنطقة طره البلد بالمعادي.
وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة داخل مدرسة ثانوية تجارية بين طالبتين ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين طالبتين إحداهما عمرها 20 سنة وتدرس تعليم منزلي وأخرى تدرس بالمدرسة بسبب خلافات سابقة بينهم، تطورت لمشاجرة بعد أداء الامتحانات قامت احداهن فيها بالتعدي بنصل معدني على الأخرى، مما أسفر عن اصابتها بجرح قطعي عميق بالوجه.
كما أصيبت الأخرى بجروح في الوجه، وأثناء تدخل مدرس للفصل بينهم أصيب بقطع في وتر اليد وتم نقل المصابين لمستشفى الكبرى لتلقى العلاج وتم التحفظ على الطالبتين تحت الحراسة الأمنية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements