"شوقي" يعتمد جدول امتحان الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان الدور الأول 2021 لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان.



