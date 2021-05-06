تطعيم 12 ألف مواطن بـ لقاح كورونا في سوهاج حتى الآن (فيديو)

قالت الدكتورة كريمة جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن هناك إقبال من المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، حيث تم تطعيم نحو 12 ألف مواطن حتى الآن.

وأشارت "جاد"، خلال لقا خاص عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنه تم البدء بأربعة مراكز للتطعيم ومع زيادة وعي وإقال المواطنين على التطعيم تم العمل على زيادة عدد المراكز، مع توفير فرق ثابتة ومتحركة لضمان وصول التطعيم لكل المواطنين.

وأضافت أن هناك متابعة للمرضى بعد حصولهم على التطعيم، حيث هناك فريق يقوم بالتواصل مع متلقي اللقاح يوميا للاطمئنان على بعض العلامات الحيوية، مكدة أنه لم يتم رصد أي أعراض ليس متعارف عليها على متلقي اللقاح.

