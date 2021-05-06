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أبرزها "الربط الشبكي".. جامعة الإسكندرية تستعرض خطوات التحول الرقمي

الخميس 06/مايو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أهم الخطوات التى تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات لتطوير البيئة التكنولوجية داخل الحرم الجامعي شملت تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت.
كما تم الربط الشبكي بين الجامعة والمستشفيات الجامعية وعددها 11 مستشفي جامعي.
كما تم تجهيز معامل لطلاب القطاع الطبي يستوعب عدد 2800 جهاز حاسب آلي بكلية الطب لعقد الاختبارات الإلكترونية والذي قامت الجامعة بتفعيله في القطاع الطبي ويعمل المجلس الأعلى للجامعات على تطبيقه ليشمل كافه القطاعات.
كما أعلن عن قيام الجامعة فى الوقت الحالي بإنشاء إمتداد لجامعة الإسكندرية بمجمع جديد ذكي، كما تعمل الجامعة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس فريق تقييم قدرات جامعة الإسكندرية على التحول لجامعة ذكية من قبل مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام.
وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات،المدير التنفيذي للمعلومات مدير وحدة ضمان الجودة، مدير مركز القياس والتقويم، مدير وحدة إدارة المشروعات، ومدير المكتبة الرقمية، ومديرو وحدات تكنولوجيا المعلومات.
وتحدث رئيس جامعة الإسكندرية عن ضرورة التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالميًا، لوضع جامعة الإسكندرية في مكانتها التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفقًا لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية الذي نعيشه حاليًا ووضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمي والإداري باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعي بشتى جوانبه.

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