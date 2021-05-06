الزمالك ضد سموحة.. التاريخ يُرجح كفة الأبيض وعقدة تُطارد الفريق السكندري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه سموحة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 في مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسختها الجارية 2020 – 2021.

ويتصدر الزمالك الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، والذي لعب مباراتين أقل الفوز بهما يمنحه الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة.





الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز على سموحة من أجل الابتعاد بصدارة الدوري، بينما يتطلع الفريق السكندري لحصد نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.





تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة:





تقابل الزمالك مع سموحة في 21 مباراة سابقة، الفوز كان حليف الفريق الأبيض في 12 مباراة، مقابل 3 انتصارات للفريق السكندري، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما.





سجل لاعبو الزمالك 33 هدفا في شباك فريق سموحة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفا.





حسام حسن نجم فريق سموحة والمعار حاليا لنادي أهلي طرابلس الليبي يتصدر قائمة هدافي مباريات الفريقين، وسجل 4 أهداف، يليه شيكابالا، وحسين ياسر المحمدي، وكاسونجو لاعبو الزمالك وسجل كل منهما هدفين.





لم يفز فريق سموحة على نظيره الزمالك منذ 4 سنوات تقريبًا، وتحديدا منذ فوزه بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بتاريخ 20 أكتوبر لعام 2017.



