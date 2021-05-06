Advertisements

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو

الخميس 06/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements


قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس بمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بشارع الشاحنات بحى الضواحى وأعمال تطوير مدخل محور ٣٠ يونيو الجنوبى، رافقه خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحى وادارة مرور بورسعيد والشركة المنفذة لأعمال التطوير وجهاز التعمير.


واستعرض المحافظ آخر تطورات الأعمال الجارية بمدخل ٣٠ يونيو وشارع الشاحنات والتى قاربت على الانتهاء، في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، مشيدا بمعدلات تنفيذ الأعمال والتى تأتى على درجة كبيرة من الكفاءة نظرا لكونها تقع فى مدخل بورسعيد وواجهة المحافظة أمام زائريها.

واكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والاذدحام، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، قامت المحافظة برفع كفاءة شارع الشاحنات على اعلى مستوى، ويبدا مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار، لافتا أن الشارع سيكون فى اتجاهين، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشارع الشاحنات وتطوير مدخل محور 30 يونيو

أخبار تهمك

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ ربع ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ يوم

الجهاز الطبي بالأهلي يطلب عدم الاستعجال بالدفع بالثنائي العائد من الاصابة

منذ ساعة و 16 دقيقة

كارتيرون يجهز مفاجأة قوية لسموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بيريز يستقر على الإطاحة بنجم ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:37 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

01:20 ص

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي