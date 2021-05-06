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وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة

الخميس 06/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشروعات الجارى تنفيذها بالشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان، بمشروعات الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والتنفيذ على أعلى مستوى، لهذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان.

 

 

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، مشروع الممشى النيلى والذى يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه بطول 4500 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين مباشرة على نهر النيل، وكذا قرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وأماكن انتظار للسيارات، ونفق يربط الجزء الشمالي بالجنوبي للحديقة، وكوبري مشاه للربط مع المسرح المكشوف، ومنطقة الخيام، وسيكون متنزها ومتنفسا للمواطنين.

 

 

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار واللواء أشرف عطية، مشروع المسرح المكشوف، والذى تم الانتهاء من أعمال التشطيبات به، وهو ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة.

 

 

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسوان، الفيلات التى تم وجار تنفيذها، بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 66 فيلا، وجار تنفيذ 84 فيلا أخرى.

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