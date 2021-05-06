توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ72 ساعة القادمة

أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار، اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم" على الهضبة الإثيوبية وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة المستنقعات وأمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة البحيرات الاستوائية.



وأشارت النتائج عن يوم الجمعة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 35 مم" علي الهضبة الأثيوبية وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة المستنقعات وامطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.



وقالت النتائج عن يوم السبت إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 35 مم" على الهضبة الأثيوبية وسقوط امطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة المستنقعات وسقوط امطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

