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توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ72 ساعة القادمة

الخميس 06/مايو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار، اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم" على الهضبة الإثيوبية وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة المستنقعات وأمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة البحيرات الاستوائية.

وأشارت النتائج عن يوم الجمعة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 35 مم" علي الهضبة الأثيوبية وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة المستنقعات وامطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

وقالت النتائج عن يوم السبت إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 35 مم" على الهضبة الأثيوبية وسقوط امطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 20 مم" على منطقة المستنقعات وسقوط امطار متوسطة الى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.
توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ72 ساعة القادمة
توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ72 ساعة القادمة

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وزارة المائية والري نتائج تشغيل النموذج الرياضي سقوط امطار حوض النيل

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