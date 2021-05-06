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روسيا تسجل 7639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 02:57 م
روسيا
روسيا
وكالات
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رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 7639 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7975 إصابة أمس الأربعاء و7770 إصابة الثلاثاء)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 سبتمبر الماضي.

 

وأوضحت غرفة العمليات الروسية، أن أكثر من ربع الإصابات الجديدة (2114 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو، وتليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (715 حالة).

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت  خلال اليوم الأخير 351 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 360 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 7788 مريضا للشفاء.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أصبح أربعة ملايين و855128 إصابة مؤكدة منها 112246 حالة وفاة و270544 حالة نشطة وأربعة ملايين و472338 حالة شفاء.

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